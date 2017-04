The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Cocentaina busca busca financiación para la pasarela de la Vía Verde Compromís busca ayudas a través del Senado y el equipo de Gobierno plantea acogerse al Plan de Obras de la Diputación con un presupuesto de 400.000 euros sábado, 15 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (12/04/2017) El senador de Compromís, Jordi Navarrete, y el jefe del área de municipalismo del Bloc, Artur Hernández, se han comprometido a buscar financiación a través del Senado para la pasarela que conecta la Vía Verde en Cocentaina entre el polígono de La Llaona y el túnel del ferrocarril. Así lo manifestaron en una jornada de trabajo al concejal de Compromís en Cocentaina, Jordi Plá, que considera esta actuación se encuentra en "una zona muy transitada y una fuente de oportunidades deportivas y lúdicas" El equipo de Gobierno Municipal, que encabeza la socialista Mireia Estepa, también ha buscado financiación en el Ministerio de Fomento y la Consellería de Obras Públicas. "Hemos sido previsores y como este proyecto viene trabajándose ahora nos podemos acoger y finalmente la Diputación nos ha dado esta via y no la podemos dejar pasar". Han propuesto esta actuación al Plan de Obras y Servicios de la Diputación para 2018 con un presupuesto de 400.000 euros.