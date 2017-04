The examples populate this alert with dummy content

PINTURA Cocentaina busca fondos para restaurar las pinturas halladas en El Salvador Cultura planificará -junto al Ayuntamiento de Cocentaina, la Diputación y la parroquia de El Salvador- la recuperación de las imagenes religiosas del XVIII halladas en el templo martes, 04 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/04/2017) La restauración de la bóveda del altar mayor de la iglesia de El Salvador de Cocentaina ha sacado a la luz ornamentos originales del siglo XVI y unas pinturas del XVIII de mártires valencianos, desconocidas hasta la fecha. El secretario autonómico de Cultura de la Generalitat Valenciana, Albert Girona, ha visitado la parroquia, a petición de Col.lectiu-Compromís para comprobar los trabajos realizados por el equipo Restaurador A&S y el valor de las pinturas descubiertas. Jordi Plá, portavoz de Col.lectiu-Compromís, explica que el reconocimiento de las pinturas es fundamental para enriquecer el patrimonio contestano. "La apuesta y recuperación del patromonio es una de nuestras prioridades y poner en valor las pinturas de El Salvador es fundamental para enriquecer el valor patromonial de Cocentaina". Por eso reclamamos inversiones para llevar adelante el proyecto". A la visita a la iglesia para planificar la mesa a cuatro bandas -(Consellería, Diputación, Ayuntamiento y Parroquia)- para la restauración de las pinturas, asistieron el párroco Ramón Micó, la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa y el diputado autonómico Rafael Briet entre otros.