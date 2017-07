The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO Cocentaina celebra el 46º Trofeo San Hipólito Alrededor de 120 ciclistas participan el domingo 30 de julio en esta tradicional cita deportiva que arrancará a las 10h viernes, 28 de julio de 2017 Cocentaina acoge el domingo 30 de julio a partir de las 10 de la mañana la edición número 46 del Trofeo de ciclismo San Hipólito convirtiendo a este deporte en el gran protagonista. En la edición 46, los alrededor de 120 participantes competirán en dos categorías, Élite y Sub23. Los ciclistas darán 60 vueltas al recorrido, situado íntegramente en el casco urbano. Subirán el Passeig del Comtat y bajarán por la calle Convent. Al acabar, y después de que los deportistas realicen unos 70 kilómetros de distancia tendrá lugar la entrega de trofeos y de premios en metálico. Uno de los participantes destacados será el canterano sub23, Eusebio Pascual, que está teniendo repercusión tanto a nivel autonómico como nacional. Torcuato Pardo, uno de los organizadores de la carrera, explica la relevancia que ha tenido esta cita a lo largo de la historia. “En esta carrera antiguamente han participado grandes profesionales que han terminado en San Cristóbal, como Perico Delgado y algunos ciclistas más, que de jóvenes han salido en esta carrera. Ha habido muchos profesionales que han participado”. El organizador principal de este evento más que consolidado es el Club Ciclista Contestà, colabora la Junta de Fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina y patrocina el Ayuntamiento de Cocentaina.