PATRIMONIO Cocentaina cierra el expediente del BIC de la Fira El ayuntamiento formulará también su solicitud junto a la documentación para seguir con los trámites y culminar el expediente para la obtención del BIC jueves, 05 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (05/10/2017) Cocentaina ha concluido el expediente que remitirá a la Consellería de Cultura para la declaración de la Fira de Tots Sants como (BIC) Bien de Interés Cultural Inmaterial. La documentación presentada es de elevado valor para conseguir una resolución favorable. Así lo consideran los representantes de la Consellería de Cultura a quienes se ha encargado la revisión de la documentación. En la reunión mantenida con la alcaldesa, Mireia Estepa, la concejal de Fira, Mariona Carbonell y la técnico de Patrimonio, Elisa Domènech, los responsables de Servicios Territoriales de la Consellería de Cultura, órgano competente en esta materia, avanzaron que en dos semanas solicitarían la incoación, el inicio, del expediente para facilitar que la Consellería inicie la tramitación. La memoria presentada recoge todos los avales que certifican la importancia y distinción de la Fira y aportan documentación histórica sobre el pasado del certamen, el presente y la evolución experimentada en las últimas décadas. En los próximos días el Ayuntamiento de Cocentaina formulará también su solicitud formal que acompañe esta documentación y así poder seguir con los trámites y poder culminar el expediente para la obtención del BIC.