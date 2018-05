Cocentaina complix amb els més menuts

Un any més estem a punt de celebrar les 13 hores esportives municipals a Cocentaina, aquest dissabte 19 de maig serà el dia on l’esport es viurà al màxim i amb uns protagonistes de luxe: les xiquetes i xiquets.

El regidor d’esports Saül Botella assenyala que “les 13 hores esportives de Cocentaina son un dels dies importantíssims per a l’esport contestà, perquè són els xiquets i xiquetes qui fan possible aquest esdeveniment, ells són el futur de l’esport contestà. Gràcies a totes les entitats esportives del consell local d’esports, els col·legis, les AMPES, i al treball que des del poliesportiu i el propi ajuntament realitza, es possible celebrar un acte d’aquestes característiques i amb els números de participació que esperem per a aquest proper dissabte 19 de maig . Les 13 hores marquen el fi de temporada per als menuts, que durant tot l’any han competit de valent, han estimat l’esport i l’han fet seu. El compromís és d’ells i estic segur que un any més, podrem dir ben fort que Cocentaina té pedrera i il·lusió per l’esport. I aprofite per convidar a tot el poble a que el dia 19 de maig vinga al poliesportiu i que gaudim tots junts d’aquesta gran festa de l’esport base. Tanmateix vull felicitar a Regina Gisbert Valls, perquè el seu dibuix ha estat premiat i elegit per a que siga la imatge que faja eixa crida a l’esport de la pedrera contestana”. Les 13 hores esportives municipals es celebraran el dia 19 de maig en horari de 9:00 a 22:00, sent l’acte de la cloenda a les 21:00 en el pavelló municipal, on cada participant tindrà el seu record en forma de medalla.

Un esdeveniment que suma ja 38 edicions amb aquest format, i on de nou, podrem veure la gran quantitat de disciplines esportives que es practiquen a Cocentaina, tenint totes les instal·lacions del poliesportiu en funcionament amb unes 13 hores que en aquesta edició comptarà amb més de 1200 participants en les diferents competicions i/o exhibicions programades per a aquest dia.