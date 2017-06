The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL Cocentaina consulta a los colegios cómo invertir el remanente 2016 El PP plantea que se destine esta inversión, que alcanza los 3 millones de euros, en medidas solicitadas por la ciudadanía sin "improvisar a estas alturas" jueves, 22 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (22/06/2017) El Ayuntamiento de Cocentaina ha solicitado a los centros educativos, cuyo mantenimiento depende del ayuntamiento, que presenten un listado de propuestas de mejora para ser financiadas con el remanente de tesorería 2016. La alcaldesa y concejal de Educación, Mireia Estepa, ha explicado que la idea es destinar parte del superávit económico del año pasado a los centros educativos "son los lugares donde educamos a la ciudadanía del futuro y merecen tener las instalaciones y materiales que sean necesarios para esta importante labor". Estepa espera contar con el apoyo unánime de los partidos en la oposición y poder ejecutar la mayor parte posible de las propuestas que lleguen de los centros que dependen del Ayuntamiento. En estas circunstancias están el Real Blanc, San Juan Bosco y Beniassent. Las propuestas serán analizadas por los técnicos a lo largo de esta semana. El PP planteará en la próxima comisión informativa que el Gobierno invierta los cerca de tres millones del remanente de tesorería 2016 en actuaciones solicitadas por la ciudadanía y que contemple el programa electoral como la reurbanización de la avenida de Benilloba, la adecuación de la casita de peones camineros como punto de información turística y la instalación de caniparques. Rafael Montava, portavoz del PP, defiende estas actuaciones como "necesarias para el desarrollo local". El portavoz de los conservadores aclara que "no creemos que sea lo más adecuado improvisar a estas alturas de año medidas para gastar el remanente, que es tal alto por los impuestos que se han cobrado de más".