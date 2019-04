The examples populate this alert with dummy content

POBLACIÓ Cocentaina creix fins als 11.711 veïns empadronats Cocentaina ha experimentat una pujada del seu número d’habitants en els dos últims anys. lunes, 29 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (29/04/2019) Cocentaina ha registrat un augment de la seua població fins al punt de superar els 11.700 habitants. La xifra al mes de març de 2019 es de 11.711 persones empadronades. Es tracta d’un augment que ha anat de la mà de la natalitat. Així si en l’anterior curs els xiquets que podien accedir a l’escola per primera vegada eren 84 en el proper curs la xifra serà de 118 que s’iniciaran en l’educació de 3 anys. Aquest augment ha sigut positiu pel CEIP Real Blanc que ha recuperat una unitat d’Infantil de 3 anys que havia perdut en els dos últims anys. L’alcaldessa Mireia Estepa pensa que aquest augment es molt positiu per allò que significa. L’alcaldessa ha explicat a les famílies dels xiquets i xiquetes nascudes en 2016 el procés d’escolarització amb directors dels centres i la inspectora d’educació.