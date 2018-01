The examples populate this alert with dummy content

PROMOCIÓN ECONOMICA Cocentaina da continuidad al Plan Comercial y a las ayudas a emprendedores En el balance de 2017 la edil responsable destaca la inversión de 1,4 millones de euros en los polígonos y la concesión de microcréditos jueves, 11 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (11/01/2018) La Concejalía de Promoción Económica ha presentado el balance de acciones desarrolladas en 2017 y la previsión para el año que acaba de comenzar. La inversión de 1,4 millones de euros en la mejora de los polígonos, el asesoramiento a 42 emprendedores a los que se ha ofrecido planes de empresa, análisis de viabilidad, son algunos de los logros que destaca la concejalía de Promoción Económica en su gestión en 2017 en Cocentaina. A estas iniciativas se suma el apoyo económico a 5 proyectos empresariales a fondo perdido con una inversión de 12.000 euros, el lanzamiento de microcréditos a 4 proyectos por valor que supera los 25.000 euros o la elaboración del Plan de Estratégico de Dinamización Comercial de la mano de la Cámara de Comercio. La edil responsable de Promoción Económica en Cocentaina, Mariona Carbonell, anuncia la continuidad de algunas de estas iniciativas con la puesta en marcha de las principales líneas del Plan Comercial. "Entre los proyectos que tenemos encima de la mesa y que seguiremos desarrllando destaca la puesta en marcha de las principales lineas del Plan Comercial, ampliación y diversificación". Otras iniciativas previstas son la ampliación y diversificación de las ayudas al programa Cocentaina CREA o la continuidad de mejoras en el Mercado ambulante de los jueves, iniciado en 2017 con la unificación y reubicación de puestos.