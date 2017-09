The examples populate this alert with dummy content

IMPUESTOS Cocentaina deja el IBI en el 9% tras una bajada de 5 puntos El Ayuntamiento compensa el descenso de 200.000 euros en ingresos con la actualización del catastro, que ha aflorado nuevos inmuebles y revisado precios viernes, 29 de septiembre de 2017 El Ayuntamiento de Cocentaina ha aprobado este jueves una bajada de cinco puntos en el Impuesto de Bienes Inmuebles para el próximo año. El tipo impositivo baja del 9,5% al 9%. El Gobierno local, del PSOE, ha planteado este descenso después de hacer aflorar 200.000 euros por la última actualización del catastro. La reducción del IBI disminuirá los ingresos en esa misma cantidad de 200.000 euros, por lo que queda compensada en las cuentas. Col·lectiu-Compromís considera que el descenso es insuficiente. Xavier Anduix, portavoz de la coalición, la bajada “no es la que querríamos, ni en porcentaje ni en cantidad”. Por eso avanza que seguirá planteando “una bajada más importante para la ciudadanía de nuestro pueblo” El Gobierno defiende que no va a caer en “propuestas populistas” y recalca que cualquier bajada, como la aprobada ahora, llegará después de un análisis serio de la situación económica municipal. El concejal de Hacienda, Marcos Castelló, no quiere un descenso arbitrario que reste autonomía financiera al Ayuntamiento. Castelló subraya que gracias a esta política durante este año ha podido acometer obras importantes como la construcción del nuevo campo de fútbol, la cubierta de la pista de hockey, la reforma del patio del Palau o las mejoras en espacios públicos, como parques, colegios o el cementerio.