The examples populate this alert with dummy content

SUBVENCIÓN Cocentaina destina 6.000 euros a hacer accesibles los locales del municipio La villa condal ha reservado por segundo año consecutivo una partida del presupuesto municipal a ayudas para adecuar los accesos o instalar rampas martes, 29 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (28/08/2017) Cocentaina destina por segundo año consecutivo una partida del presupuesto municipal a ayudas para que los locales adecúen sus accesos o instalen rampas de accesibilidad. El importe total de la subvención es de 6.000 euros siendo 1.000 euros la cuantía máxima para cada instalación. Mireia Estepa, alcaldesa de Cocentaina, explica que “el único requisito que ponemos es que el local tenga la licencia y que por antigüedad no tenga la obligación legal de tener el local adecuado a la normativa de barreras arquitectónicas”. Los negocios beneficiados de estas ayudas tendrán hasta el 29 de diciembre de 2017 para presentar los documentos que justifiquen las obras, mientras que el período para entregar la petición de subvención es “hasta el 6 de octubre. En la página web del Ayuntamiento encontrarán las bases de requisitos especificados. La documentación requerida tendrá que presentarse en el consistorio”, detalla Estepa.