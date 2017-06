The examples populate this alert with dummy content

REHABILITACIÓN Cocentaina destina 70.000 euros para fachadas y cubiertas Con las ayudas de este año el Ayuntamiento lleva aportados 600.000 euros para este tipo de reformas sábado, 17 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (16/06/2017) El Ayuntamiento de Cocentaina, mediante la concejalía de Hacienda, ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para la rehabilitación de fachadas y cubiertas. A la rehabilitación de fachadas reserva el Ayuntamiento 30.000 euros. La línea de ayudas a la mejora de cubiertas cuenta con 40.000 euros. El Gobierno subraya que estos planes permiten mejorar el centro histórico y dinamizan el sector de la construcción local. El plazo para solicitar estas ayudas está ya abierto. El Ayuntamiento destaca que desde que puso en marcha estas líneas de acción ya ha invertido 600.000 euros. Marcos Castelló, concejal de Hacienda explica el que objetivo de la nueva convocatoria es “seguir apostando por esta línea de trabajo y de subvenciones". Añade que "es una clara apuesta del Gobierno socialista por la conservación y puesta en valor de nuestro casco antiguo". Avanza que "junto con las subvenciones para fachadas y cubiertas, también estamos trabajando intensamente en los cambios de iluminació (reduciendo la contaminación y el consumo/gastada eléctrica) y apostando por la sostenibilidad". Las bases para acceder a las ayudas a las fachadas está colgadas en la web del Ayuntamiento de Cocentaina. En breve se publicaran las indicaciones para las ayudes para las cubiertas.