Cocentaina dona la benvinguda a la primera Fira BIC

La 672a edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina serà la primera considerada BIC, Bé d'Interés Cultural. A l'acte públic de la presentació oficial de la Fira l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, va anunciar que "el 26 d'octubre si tot va bé i tots aporten els seus informes a favor de la declaració podrem dir que aquesta fira és la primera a ser considerada un Bé d'Interés Cultural". Per a eixe divendres anterior al desenvolupament de la Fira 2018 està a més prevista la inauguració del gros de les exposicions.

La presentació oficial de la 672a edició a l'exterior del Centre Cultural El Teular ha estat acompanyada per l'actuació i ambientació del Grup de Danses Cocentaina, acompanyats per la música de la Colla de Dolçaines i Tabals del Mal Passet. La periodista Mayte Barrachina, va exercir de mestra de cerimònies de l'acte, que arrancava amb l'estrena de l'espot audiovisual oficial d'aquesta Fira de Tots Sants 2018 i concloïa amb el descobriment del cartell anunciador, obra de l'artista contestana Tere Cerver. Una obra de disseny gràfic, acolorida, amb el títol Cocentaina en Fira... una caixa de sorpreses. La Fira 2018 quedarà inaugurada l'1 de novembre amb la lectura del Privilegi, aquest any a càrrec del prestigiós xef contestà Kiko Moya, molt agraït amb l'honor concedit per obrir la Fira de la qual conserva molts records.

La regidora de Fira Mariona Carbonell va començar a desgranar les xifres de la Fira 2018 que es desplegarà fins al 4 de novembre al voltant de 135.935 metres quadrats d'exposició comercial, on se situaran 750 expositors entre tots els sectors comercials al 100% d'ocupació. El producte exposat ascendeix a un valor econòmic de 52 milions d'euros. Més de 147.000 metres quadrats estaran destinats a l'aparcament dividits en 12 zones. S'han previst 77 punts wc entre dones, homes i mobilitat reduïda i 20 punts d'informació amb 200 persones atenent-los i altres 600 persones d'atenció al visitant, 3 zones de descans de vora 8.000 metres quadrats, 2 zones de servei amb guarderies, zones de lactància, canviadors infantils, cafeteria d'expositors, punt de seguretat, punt de coordinació, Protecció Civil i Servei Mèdic i més de 550 activitats culturals programades entre teatre, música, dansa, munta i doma, tir i arrossegament, pilota valenciana.