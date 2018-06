Cocentaina 'es menja' la darrera edició de les seues jornades gastronòmiques

La tretzena edició de Cocentaina de Tapes i les seves XIII Jornades Gastronòmiques ha significat un important salt en diversos aspectes de la mostra. El nombre d’establiments participants ha tornat a superar la vintena (21), fet que no ocorria des de l’any 2014. L'Ajuntament ressalta la recuperació d’esdeveniments de taula tal i com van dur a terme els establiments Bar Monte i Alhambra. Pel que fa al volum econòmic generat, destaquen els organitzadors, s’ha sobrepassat un llindar impensable fa uns anys com ha estat la xifra de 65.100 euros directes, sense comptabilitzar consums secundaris que hagin sorgit amb motiu de les activitats dutes a terme. Pel que fa al consum, sorpren l’avanç que ha tingut el vi i els refrescos davant la tradicional cervesa que ha reduït el seu consum fins a un 77% respecte a un 23% dels primers.

Andrés Pascual, representant de l’Associació de Comerç i Serveis, i coordinador de les Jornades s'ha mostrat satisfet. "Estem molt contents del resultat obtingut ja que partíem amb una certa prudència per l’augment del preu, no obstant, els complements que s’han incorporat de música i animació, juntament amb l’augment de la qualitat de les tapes en general, ha suposat que la gent hagi quedat contenta. Continuarem treballant de valent per millorar en 2019".

Aquesta última edició també ha suposat la incorporació d’animació musical en les distintes rutes per tal d’amenitzar les jornades, a banda d’haver continuat amb els concerts d’obertura i cloenda als Pubs Nou Festa i Dallas 44 respectivament. L’Ajuntament de Cocentaina ha estat al capdavant d’aquesta mostra gastronòmica, juntament amb els establiment participants i l’Associació de Comerç i serveis de la localitat. "És d’admirar l’esforç que fan els establiments participants per tal de promocionar la nostra gastronomia i els nostres productes (...) Estic molt contenta del resultat de 2018 i amb molta il·lusió de començar a planificar el 2019". Aquestes han estat les paraules de la regidora de Promoció Econòmica, Mariona Carbonell. Els premis en aquesta edició també han dut a terme un increment molt important, sobrepassant els 3.000 euros de valor. Tots els guanyadors de les distintes activitats es poden trobar a la pàgina de facebook CocentainaDeTapes.