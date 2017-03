The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Cocentaina escenifica el ecuador de la Cuaresma con la Festa dels Nanos La edición de este año tendrá lugar este miércoles 22 de marzo- Los críticos muñecos de trapo volverán a llenar El Raval contestano martes, 21 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (21/03/2017) La Festa dels Nanos se celebra en Cocentaina 21 días después del Miércoles de Ceniza. Este año tendrá lugar el míércoles 22 de marzo. El origen de esta manifestación crítica de los vecinos de Cocentaina, con lemas dirigidos a las autoridades, es incierto y ha llegado a nuestros días por la transmisión oral. La confección de los Nanos o muñecos de trapo surgió como canal de crítica para denunciar diferentes situaciones sociales injustas que se daban en esta parte de la Vila Condal. Hoy los vecinos del barrio y los escolares, en sus centros, los siguen elaborando de manera casi artesanal. Los Nanos suelen tener una altura de un metro aproximadamente y van acompañados de su cartel con el que lucen apoyados en las paredes de El Raval.