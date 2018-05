The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN Cocentaina escoge la reforma del Pla de la Font para los presupuestos participativos Crece un 5% la participación de vecinos en el proceso-La propuesta más votada recabó 637 votos martes, 08 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (08/05/2018) En Cocentaina, el mantenimiento del Pla de la Font ha resultado ser la propuesta más votada de las cuatro que optaban a los presupuestos participativos, dotados de 40.000 euros para su desarrollo. Los 637 apoyos recibidos, en el proceso de votaciones de los presupuestos participativos, para el mantenimiento y del Pla de la Font y su lavador la convierten en la propuesta ganadora. Ahora su promotor tendrá que concretar el proyecto y valorarlo junto a los Servicios Técnicos de Obras y Servicios para su ejecución. En caso de que no se cubran los 40.000 euros de inversión en este proyecto la cantidad sobrante se pasaría a la siguiente propuesta más votada, el desarrollo de actividades recreativas de fin de semana para personas con diversidad funcional. La tercera propuesta en votos es la instalación de in marcador y megafonía en el Camp de la Vía y la cuarta la elaboración de un mapa sonoro. Mireia Estepa, alcaldesa y concejal de Participación destaca que con los 349 vecinos que ejercieron derecho al voto, la implicación de los contestanos en los presupuestos participativos haya crecido un 5% respecto a la edición del año pasado. "El aumento de personas nos indica que la participación ciudadana va calando. En el Consell de Participación sabemos que es una tarea difícil, pero dedicamos recursos a concienciar a la población sobre la importancia de su opinión en la construcción de la población que queremos".