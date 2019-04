Cocentaina espera els dies grans en honor a la Mareta

Cocentaina ja ha iniciat el compte enrere per als dies grans en honor a la Mare de Déu del Miracle. La Setmana Santa ha provocat un canvi de dates d'aquesta celebració que commemora el miracle de les llàgrimes del quadre la Mare de Déu, ocorregut en 1520. Així, el proper dilluns -i no el 19 d'abril com és tradició- serà la jornada central amb la súplica a la Mareta a càrrec de Rubén Cervera.

Ell i els presidents de la Pia Unió, Cristian Barrachina i Reis Pascual, han estat en Hoy por Hoy per explicar com van els últims preparatius i com es desenvoluparan els actes en homenatge a la patrona de la Vila Comtal.