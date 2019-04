The examples populate this alert with dummy content

CERTAMEN Cocentaina espera una nova distinció per a la Fira de Tots Sants L'Ajuntament constetà està pendent del vistiplau del Ministerio de Turisme perquè declare aquesta festa d'Interés Turístic Internacional miércoles, 03 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Fira de Tots Sants de Cocentaina espera ser reconeguda amb la declaració de Festa d’Interés Turístic Internacional a aquest certamen. La petició formulada pel govern local per aconseguir la distinció va superant tots els tràmits. L'últim va ser fa unes setmanes quan l’Agència Valenciana de Turisme va donar el vistiplau a l’informe i el va traslladar al Govern central, segons fonts de l'Ajuntament de Cocentaina. Mariona Carbonell, regidora de Fira, explica que ja queda sols un esgaló administratiu per resoldre l’aprovació de la distinció i que estan esperant el pronunciament per part del Ministeri de Turisme. De produir-se, aquesta distinció es sumaria als reconeixements de Festa d’Interés Turístic Autonòmic, Festa d’Interés Turístic Nacional i Bé d’Interés Cultural Inmaterial per a una fira de més de 670 anys d’història.