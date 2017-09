The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Cocentaina esquiva los barracones para los alumnos del Bosco Los niños se trasladarán al antiguo IES Pare Arques mientras dure la obra de unificación de los dos edificios miércoles, 13 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/09/2017) Los alumnos del San Juan Bosco de Cocentaina se trasladarán al antiguo Pare Arques mientras duren las obras de unificación del colegio. El departamento de Infraestructuras Educativas, de la Consellería que encabeza Vicent Marzá, ha comenzado la elaboración del proyecto para adaptar el edificio del anterior instituto de Secundaria a los alumnos de Primaria. La alcaldesa Mireia Estepa, sostiene que la medida pretende "evitar que los escolares del Bosco dos reciban clase en barracones, mientras duren las obras". Entre tanto la Consellería de Educación trabaja en la actualización del proyecto de unificación de los dos edificios de San Juan Bosco. La previsión es que el departamento de Infraestructuras Educativas lo tenga concluido para finales de año y así poder comenzar el proceso de licitación de las obras. "A finales de septiembre nos reuniremos de nuevo con los técnicos que están trabajando tanto en la actualización del proyecto de unificación como los que trabajan en la adaptación del Pare Arques". Si los plazos se cumplen la unificación se adjudicaría en el segundo semestre de 2018. El próximo curso los alumnos estarían de manera provisional en el antiguo Pare Arques.