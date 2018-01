The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS Cocentaina estrena parque para perros Concluyen las obras del proyecto más votado en el plan de presupuesto participativo de 2017 lunes, 29 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Cocentaina ha finalizado las obras del caniparc, la propuesta más votada por los vecinos en el plan de presupuesto participativo de 2017. La instalación, ubicada en el parque del Ferrocarril, reserva un espacio exclusivo para que los perros puedan correr y jugar libremente. La propuesta del caniparc fue presentada al proceso participativo por la Asociación Respetémonos. Es el tercer proyecto del plan que ve la luz. La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, se ha mostrado satifecha “porque la cultura de la participación vaya consolidándose despacio en nuestro municipio”. Para la regidora “es muy importante que los vecinos perciban que con su participación e implicación conseguimos sacar adelante los proyectos que ellos desean y tenemos la opinión de la Cocentaina que quieren las personas de forma anual, no sólo cada vez que se celebran elecciones”.

La obra del caniparc ha costado 25.000 euros. Tiene una extensión de 668 metros cuadrados, el más grande de la comarca, como apunta el concejal de Sanidad, Toni Hernández, quien espera que “el parque sea un espacio para disfrutar con los animales que tanto estimamos y que los usuarios sepan hacer un buen uso de el y mantenerlo limpio”.

El espacio ha quedado totalmente integrado en el parque del Ferrocarril sin estorbar, en ningún caso, el resto de instalaciones, zonas de juego y de descanso. En el interior del caniparc se ha instalado una serie de mobiliario canino como por ejemplo un slalom, estacada, rueda, túnel o un salto de altura porque los animales puedan jugar. Así mismo, está dotado de un 'pipican' destinado a realizar las necesidades los animales, dotado de sistema de abastecimiento de agua y saneamiento para la limpieza de este. También cuenta con una fuente diseñada para que los perros puedan beber sin dificultades, una papelera de material inoxidable con dispensador de bolsas para la recogida de excrementos. Junto a la puerta de acceso hay letreros que informan los propietarios de su obligación de recoger los excrementos y, por lo tanto, de contribuir al mantenimiento del buen estado del espacio. Cómo recuerda el edil del área, Toni Hernández, “esperamos que todos disfruten muchísimo del resultado y esperamos que las personas hagan un uso adecuado de esta nueva instalación para que podamos aprovecharla durante muchos años”.