HOY POR HOY Cocentaina, expectante con la 'Mareta' Reis Pascual y Cristian Barrachina, presidentes de la Pía Unión Virgen del Milagro, presentan las claves de la celebración de la patrona contestana del miércoles 19 de abril martes, 18 de abril de 2017 Cocentaina vive la víspera de la celebración de la Mareta con expectación. Los más nerviosos son, sin duda, los personajes principales de las fiestas patronales de Cocentaina que se preparan para su debut este miércoles 19 de abril. Los niños Andreu Vidal y Olga Barrachina, representan este año al conde y la condesa, respectivamente. Ismael Pérez es el mossén y Mireia Sala la joven suplicanta. Reis Pascual y Cristian Barrachina, presidentes de la Pia Unión Virgen del Milagro, han explicado en Hoy por Hoy, la devoción y los nervios con los que esperan la llegada del 19 de abril. "Están ya con ganas de vestir los trajes y participar en la procesión". Los personajes se estrenan en el traslado del icono de la Mare de Deu que arranca a las 10 de la mañana, desde el monasterio. Finalizada la procesión tendrá lugar la súplica y ofrenda a las puertas de Santa María. Y a continuación la eucaristía que presidirá el contestano, obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig. Este martes 18 de abril, la víspera, tendrá lugar el encendido de las hogueras que representan las lágrimas que derramó la Virgen por Cocentaina.