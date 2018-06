The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Cocentaina expondrá el acta notarial de 1520 del milagro de su patrona La cesión del documento, que certifica el prodigio de las lágrimas, deriva del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Alcoy, propietario del documento martes, 12 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (12/06/2018) Cocentaina expondrá a partir del 2 de enero de 2019 el acta del milagro de su patrona, cedida temporalmente por el archivo de Alcoy. La cesión del acta notarial que certifica el prodigio de las lágrimas deriva del acuerdo alcanzado entre los Ayuntamientos de Alcoy y de Cocentaina. La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, explica que a lo largo de un año los contestanos podrán contemplar el documento en una exposición que se engloba en la conmemoración del 500 aniversario del milagro de las lágrimas. "Desde que nos llega la noticia que el documento está en Alcoy nos comprometimos con la Pía Unión a trabajar de forma conjunta y conseguir que, con motivo de los 500 años de la redacción de este documento, todos los contestanos pudieran disfrutar y mostrar así la devoción por la Mareta". El ayuntamiento trabaja en la elaboración de una copia facsímil del documento redactado en 1520 por el notario Lluis Joan Alçamora que se integrará en el museo de arte sacro que el Cocentaina quiere abrir en el convento de las clarisas.