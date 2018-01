The examples populate this alert with dummy content

TRIBUNALES Cocentaina expulsa al funcionario condenado por malversación La Audiencia de Alicante le impuso pena dos años de prisión e inhabilitación absoluta durante tres años y nueve meses por sustraer 60.500 euros de las arcas municipales entre 2009 y 2015 martes, 09 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (09/01/2018) El Ayuntamiento de Cocentaina ha acordado expulsar al auxiliar de Tesorería inhabilitado por la Audiencia Provincial de Alicante por sustraer 60.000 euros de las arcas municipales. El pleno de la Corporación le ha retirado de la condición de funcionario condenado en diciembre por la Audiencia de Alicante por un delito continuado de malversación. A esta pena se suma la de dos años de prisión e inhabilitación absoluta durante tres años y nueve meses, dictada por el tribunal por sustraer 60.500 euros de las arcas municipales entre 2009 y 2015. El condenado simulaba ingresos desde la caja a la cuenta del banco y se le atribuye el registro ficticio de garantías depositadas en metálico por concesión de licencias de obras, según la sentencia. A raíz de un expediente disciplinario incoado en octubre de 2015, el funcionario reconoció los hechos y devolvió lo sustraído con los intereses devengados que ascendían a 5.095,09 euros. En cumplimiento de la sentencia el consistorio contestano aprobó en el último pleno la retirada definitiva de la condición de funcionario a este trabajador, que ya fue expulsado de su puesto en octubre de 2015, cuando se hicieron públicos los hechos. Según ha confirmado a Radio Alcoy una fuente municipal el condenado formó parte de la candidatura de Col.lectiu en las elecciones 2011 y ha ostentado cargo representativo del Centre d’Estudis Contestans.