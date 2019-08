The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Cocentaina hace un balance muy positivo de sus fiestas La alcaldesa, Mireia Estepa, y el concejal de Fiestas, Octavio Cerdá, han destacado la espectacularidad, la participación y la ausencia de incidentes como las principales bases martes, 13 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/08/2019) La ausencia de incidentes y el espectáculo ofrecido han sido las principales notas en las que se ha coincidido a la hora de hacer un balance por parte de las autoridades de las pasadas fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina. La gran participación de festeros y público y la normalidad durante los cuatro días han sido las principales bases de estos festejos. Así lo ha señalado la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, quien también ha puesto la atención en aspectos como la gran cantidad de visitantes o el buen funcionamiento del acuerdo con el Ayuntamiento de Alcoy en la limpieza de las calles. El concejal de Fiestas, Octavio Cerdá, ha felicitado a los cargos y ha recordado que lleva dos meses como concejal esperando mejorar para el año que viene. Hoy a mediodía se ha puesto el punto final a las celebraciones con la misa en honor al patrón Sant Hipòlit en el día de su festividad. El octubre tendrán lugar las elecciones para elegir al nuevo presidente de la Junta de Fiestas, dado que Hipòlit Borràs y su directiva han cumplido el periodo de tres años de mandato.