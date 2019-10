The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Cocentaina inaugurarà la Fira amb la presència del ministre Pedro Duque Junt al ministre, estarà el president de la Generalitat Ximo Puig, consellers, el president de Les Corts i el de la Diputació - La inauguració tindrà lloc divendres 1 a les 10 hores quan la comitiva partirà de la Biblioteca Municipal jueves, 31 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/10/2019)

AUDIO Informativo comarcal (31/10/2019) Pedro Duque, ministre de Ciència, Innovació i Universitats en funcions, estarà en la inauguració de la Fira de Tots Sants. Hi hauria de remuntar-se a 2011, fa vuit anys, per a trobar la visita d’altre ministre, en concret Leire Pajín. Junt a Pedro Duque, estarà el president de la Generalitat, Ximo Puig, junt als consellers Carolina Pascual, Mireia Mollà i Rafa Climent, el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, i el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón. L’alcaldessa Mireia Estepa, s’ha mostrat contenta per aquest recolzament i més en un dia del començ de la campanya electoral. La comitiva eixirà a les 10 hores en la Biblioteca fins al Palau Comtal. Allí el magistrat contestà Miguel Soler pujarà al balcó per fer la lectura del Privilegi amb el que s’inaugurarà la 673 edició de la Fira.