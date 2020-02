The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONI HISTÒRIC Cocentaina inaugurarà el refugi del Palau Comtal L'acte tindrà lloc divendres 28 a les 19 hores amb la participació de les dos bandes de música de la ciutat i del Fòrum per la Memòria Històrica - La inversió és de 197.381 euros entre fons FEDER i de l'Ajuntament jueves, 27 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/02/2020) Cocentaina inaugurarà el refugi antiaeri de la Guerra Civil del Palau Comtal aquest divendres 29 a les 19 hores. Aquest refugi està ubicat en el Pla just junt al Palau. En l’acte s’explicarà el procés de recuperació i de posada en valor i es comptarà amb la participació de les dos bandes de música de la localitat i del Fòrum per la Memòria Històrica, així com el director general de l’Administració Local, Toni Such. El pressupost d’aquesta inversió ha sigut de 197.381,31 euros a parts iguals entre els fons FEDER i l’Ajuntament de Cocentaina que també assumeix l’IVA de l’obra. L’alcaldessa Mireia Estepa destaca l’esforç fet per a la rehabilitacio i explica que és un dels refugis de la Guerra Civil més grans de la Comunitat Valenciana. Les visites seran per grups de 30 a 40 persones, l’aforament legal d’aquest espai projectat en 1937 amb tres grans corredors. Dissabte 29 de10 a 13 hores hi haurà una jornada de portes obertes amb visita guiada gratuïta.