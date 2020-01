The examples populate this alert with dummy content

SEGURETAT Cocentaina incorporarà sis nous policies locals Vindran a substituir a altres sis que han acabat la seua activitat en 2018 i 2019 - Salvador Vicent Moltó i José Vicente Tormo Berzosa han sigut els dos últims agents en jubilar-se miércoles, 08 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (08/01/2020) La Policia Local de Cocentaina espera la incorporació de sis agents al llarg de 2020. Queden dos proves per fer, la del coneixement del valencià i la valoració de mèrits que tindran lloc a principis d’aquest any. Tres dels agents accediran pel torn de mobilitat i altres tres pel torn lliure. A més dir que dos agents de la mateixa Policia Local s’han jubilat. En concret són Salvador Vicent Moltó i José Vicente Tormo Berzosa. L’alcaldessa, Mireia Estepa, ha donat les gràcies als dos per la seua tasca durant tres dècades i per ser persones exemplars. Del sis agents nous un serà dona com marca la legislació. Les altres set proves de l’oposició s’han realitzat al llarg de 2019.