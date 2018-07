The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Cocentaina inicia la accesibilidad del centro histórico La primera fase que se está ejecutando en la calle Sant Cristòfol está valorada en 30.000 euros y espera estar acabada antes de fiestas lunes, 09 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (09/07/2018) Cocentaina inicia la reforma de las calles del centro histórico para hacerlas más accesibles. La primera fase está valorada en 30.000 euros y espera estar acabada antes de fiestas. Las obras para mejorar la accesibilidad en el centro histórico de Cocentaina han comenzado en la calle Sant Cristòfol, cerca de la plaza de la Vila. Los trabajos de esta primera actuación, valorados en 30.000 euros, se están ejecutando con un pavimento innovador que se utilizaría en las fases sucesivas, en caso de que diera buenos resultados. La intención de las obras es eliminar el desnivel entre las aceras y la calzada y mejorar la accesibilidad. El proyecto destaca la estrechez de las calles del centro histórico y los trabajos pretenden acabar con las dificultades para el paso de personas con movilidad reducida, carros de bebe y de la compra o con personas mayores. En esta fase de obras se quitarán los vados de acceso a las aceras y se reformará la red de agua en esta calle. La previsión del Ayuntamiento es que esta primera actuación finalice antes de las fiestas de agosto. El concejal de Obras mArcos castelló explica que los trabajos dan respuesta a la solicitud de los vecinos.