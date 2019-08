The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Cocentaina inicia la cuenta atrás de sus fiestas Este sábado se celebra el Dia del Comptes que acaban con les Voltetes de todas las filaes excepto la Llana que desfilará domingo - Radio Alcoy ha entrevistado en la Casa del Fester al concejal de Fiestas, Octavio Cerdá y al experto en música festera contestana, Moisés Sellés viernes, 02 de agosto de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (02/08/2019) Cocentaina lo tiene ya todo preparado para el inicio de su semana grande festera. Sus Moros y Cristianos 2019 inician la cuenta atrás con el Dia dels Comptes. Este sábado los festers acuden a sus filaes para ponerse al día con los gastos de cara a las ya cercanas fiestas. El presidente de la Junta de Fiestas, Hipòlit Borràs, recuerda que es un momento muy esperado por los festers dado que supone el primer acto oficial. Una semana después tendrá lugar la Entrada de las tropas de ambos bandos. El Dia dels Comptes acabará el sábado por la noche con les Voltetes por el Passeig del Comtat a partir de las 23 horas con Kabileños, Muladis, Cavallers de Llúria, Contestanos, Maseros, Almogàvers, Gentils, Creuats, Contrabanidistes, Cavalleria Ministerial, Berebers Els Borts, Manta Roja, Bequeteros, Mudéjares y Guardia Jalifiana Sahorins, por este orden. La Llana desfilará domingo en solitario a partir de las 23,30 horas. Radio Alcoy ha querido conocer de primera mano los preparativos y para ello ha acudido hasta la Casa del Fester para poder hablar con el concejal de fiestas, Octavio Cerdá, y con el componente de la Junta de Fiestas, responsable del archivo musical y experto en música festera contestana, Moisés Sellés, autor a la vez del libro Música i Músics de Cocentaina. Con ellos hemos hablado de los últimos detalles previos al inicio de las fiestas.