PATRIMONI HISTÒRIC Cocentaina inicia la recuperació del refugi antiaeri del Palau Comtal Vol convertir-lo en un museu i l'actuació té un pressupost de 161.413 euros, la mitat dels quals estan finançats per fons europeus FEDER jueves, 26 de septiembre de 2019

Cocentaina ha iniciat la recuperació del refugi antiaeri del Palau Comtal amb un pressupost d'execució de 161.413 euros per a convertir-lo en un museu. Aquesta actuació està finançada a parts iguals entre el propi consistori contestà i ajudes europees provinents dels fons FEDER. Segons el regidor de Cultura i Patrimoni, Iván Jover, amb aquesta inversió s'amplia l'oferta turística i cultural i al temps es recupera un espai dedicat a la memòria històrica i a conèixer la greu situació de la localitat en temps de la Guerra Civil. El refugi no va fer falta utilitzar-lo perque per fortuna els bombardejos no van arribar. S'instal·laran panells informatius i els rètols que indicaven els noms dels carrers durant la Segona República. L'actuació espera estar acabada a finals de novembre.