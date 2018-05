The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Cocentaina instruye a 470 alumnos contra el acoso El plan de Igualdad, en el que trabaja el Grupo Minerva de la Policía Local, se ha centrado en los alumnos de los centros de Secundaria y Bachillerato miércoles, 02 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (02/05/2018) El grupo Minerva del Ayuntamiento de Cocentaina ha instruido a 470 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en la prevención de violencia de género y doméstica. El plan de Igualdad, en el que trabaja el Grupo Minerva de la Policía Local para atender a las víctimas de violencia de género y doméstica, se ha centrado en los alumnos de los centros de Secundaria y Bachillerato. 470 escolares, con edades entre 12 y 18 años, han asistido a las charlas formativas desarrolladas entre enero, febrero y marzo para la prevención de la violencia. La finalidad de la actividad ha sido aportar información a los menores sobre los recursos policiales y asistenciales y para la prevención y detección de casos así como contribuir a formar a los alumnos a que conozcan los derechos, libertades y valores como la dignidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Los puntos en los que se ha incidido son las obligaciones que tiene los menores, recogidas en la normativa, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y los riesgos como el sexting o grooming y el control que pueden ejercer las parejas en las relaciones. La Alcaldesa y concejal de Educación, Mireia Estepa, y el concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Cocentaina, Marcos Castelló, han agradecido al Grupo Minerva de la Policía Local su involucración activa en la formación de los más jóvenes en la prevención de la violencia de género. “Desgraciadamente vivimos rodeados de noticias y hechos que nos recuerdan, constantemente, que la violencia machista está muy presente a nuestra sociedad. Es importante que nuestros jóvenes no se insensibilicen frente a estos hechos. Estamos convencidos que la tarea de este Ayuntamiento y el trabajo que se hace en las escuelas y también a las familias, es fundamental para tener una sociedad más sana, respetuosa y que tenga cura de las mujeres en condiciones de igualdad”.