GESTIÓN MUNICIPAL Cocentaina invertirá los 2,9 millones de euros de superávit en mejoras La actualización del catastro ha permitido incrementar el superávit y ahora el equipo de Gobierno estudia como aliviar la carga impositiva de los vecinos y vecinas viernes, 12 de mayo de 2017 La regularización del catastro municipal en 2016 ha permitido descubrir contribuciones que no estaban produciéndose a las arcas municipales. Esta recaudación ha generado un nuevo superávit en el remanente de tesorería de Cocentaina. La cifra acumulada desde 2012 años eleva a 2,9 millones de euros el superávit, una la cantidad que el Ayuntamiento baraja destinar a la adecuación y mejora de la mejora del casco histórico, parques y jardines y la adquisición de bienes patrimoniales. Se trata de la adecuación y mejora del centro histórico priorizando el paso y seguridad de los peatones a la Calle Mayor y colindantes; la mejora de parques y jardines, así como la creación de nuevas zonas verdes; mejoras del patrimonio en edificios de titularidad municipal (Cementerio, Castillo...); la adquisición de bienes patrimoniales para poder actuar con proyectos futuros; mejoras en el entorno relacionadas con el Medio Ambiente y el Turismo. Mireia Estepa, alcaldesa de Cocentaina, señala que la intención es que esta cantidad no vaya a parar a los bancos. “Esperamos que el borrador de los Presupuestos Generales del Estado que se están trabajando en este momento contemplan una modificación de esta ley, porque ahora misma se nos obliga a priorizar la amortización a los bancos antes de las inversiones en mejoras para el pueblo, y esto no beneficia en nada a nuestros ciudadanos”. El equipo de Gobierno ha avanzado que con la regularización de las contribuciones estudian además aligerar la carga impositiva de los vecinos de Cocentaina.