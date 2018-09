The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Cocentaina invierte 15.000 euros en transporte sostenible El Ayuntamiento ha invertido 2.700 euros en la adquisición de dos bicicletas eléctricas que destinará para el uso de los trabajadores municipales martes, 25 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (25/09/2018) Cocentaina va a destinar la subvención de 12.000 euros, concedida por el IVACE, para la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos a partir de enero de 2019. El objetivo es fomentar el uso de los coches sostenibles y liberar de contaminación la población. Estos puntos servirán para, entre otros, la carga de las bicicletas eléctricas. El Ayuntamiento ha invertido 2.700 euros de su presupuesto municipal en la adquisición de dos bicicletas eléctricas que destinará para el uso de los trabajadores municipales. Se presentaron el pasado sábado con motivo del día sin coche y dentro de las jornadas hacia la sostenibilidad que acoge Cocentaina hasta el próximo 30 de septiembre.