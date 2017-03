The examples populate this alert with dummy content

Cocentaina lleva 2 meses con restricciones en el agua por filtraciones El Ayuntamiento pide a la Consellería de Sanidad que concrete si existe riesgo para los vecinos de L’Alcudia y Sant Cristófol lunes, 06 de marzo de 2017 Las restricciones en el consumo de agua en Cocentaina por la filtración de partículas se prolonga ya cerca de dos meses y el Ayuntamiento de la localidad pide a la Consellería de Sanidad que concrete si existe riesgo para los vecinos. El depósito de agua que abastece a los vecinos de L’Alcudia y Sant Cristófol, en Cocentaina, sigue presentando un nivel de turbiedad ligeramente superior al exigido por las autoridades sanidatarias. A la vista de que las analíticas diarias del agua que sale por los grifos de los vecinos de estas zonas son correctas, la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, pide a la Consellería de Sanidad valore si existe o no riesgo para la salud. “Nuestros vecinos necesitan ya la certeza oficial que el agua es buena, han sido muy pacientes y comprensivos con este problema de filtraciones”. Esta petición ha sido trasladada formalmente en la reunión mantenida con el director del Centro de Salud Pública, José Fenollar.