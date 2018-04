The examples populate this alert with dummy content

GASTRONOMÍA Cocentaina muestra su riqueza culinaria con un mes de rutas de tapas Los hosteleros proponen cuatro recorridos y recuperan las jornadas gastronómicas jueves, 26 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Cocentaina va a exhibir durante el mes de mayo su potencial gastronómico con una nueva edición de Cocentaina de tapes, que se celebra cada fin de semana del 4 de mayo al 2 de junio. El número de establecimientos crece respecto a la anterior edición. Entre los participantes se sortearán 2.600 euros en premios. Cada ruta reúne a cuatro bares de la villa condal, agrupados por zonas, que ofrecen quinto y tapa por 2,50 euros. A estas rutas se une una nocturna y las jornadas gastronómicas con las propuestas de menú que ofrecen dos restaurantes. La concejal de Fira y Comercio, Mariona Carbonell, ha confiado en que esta propuesta crezca en los próximos años. De momento, Carbonell se ha mostrado satisfecha con el incremento de bares participantes en Cocentaina de tapes, 21 frente a los 17 del pasado año. Los comensales que completen las cuatro rutas podrán optar a un premio de 300 euros a gastar en los establecimientos participantes. Habrá, además, hasta ocho premios por cada ruta, según ha detallado Andrés Pascual, vocal de la asociación de hosteleros de Cocentaina. También habrá premios para las mejores imágenes que los comensales suban a Twitter y Facebook. El primer premio está dotado de 220 euros. La regidora ha destacado que cada ruta contará con animación musical. El 20 de mayo se celebrará la XII concentración de coches y motos clásicos.