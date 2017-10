The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Cocentaina negocia con Alcoy la cesión del acta del milagro de la Mareta El documento, custodiado por el Archivo Municipal de Alcoy, va a ser digitalizado para ser expuesto e incluso trasladado por 500 aniversario del prodigio de las lágrimas viernes, 27 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/10/2017) El acta notarial, que relata el milagro de la Mareta de Cocentaina sale a la luz para poder formar parte de la conmemoración del 500 aniversario del prodigio de las lágrimas, a celebrar en 2020. El documento, custodiado por el Archivo Municipal de Alcoy, va a ser digitalizado para poder elaborar copias en facsímil que serían expuestas e incluso trasladadas de manera permanente a Cocentaina. Para tal efecto los Ayuntamientos de Alcoy y de Cocentaina han comenzado a trabajar de manera conjunta a la Pía Unión. El acta notarial data del 19 de abril de 1520 y recoge el relato del milagro de la patrona contestana. Mireia Estepa, alcaldesa de Cocentaina, recuerda la "inmensa alegría" que sintió cuando el alcalde de Alcoy le comunicó que se había recuperado el protocolo donde está explicado con todo detalle el milagro de las lágrimas de sangre de la Mareta. "Nuestro compromiso es que podamos tener una temporada el protocolo aquí porque para los contestanos es un hecho importantísimo, tanto en el ámbito histórico como por la gran devoción que le tenemos a nuestra patrona".