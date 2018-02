Cocentaina oferirà servei d'informació per previndre conductes adictives

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (02/02/2018)

L'Ajuntament de Cocentaina, a través de la Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat, oferirà un servei d'atenció especialitzada a la joventut per a previndre el consum de substàncies addictives i per a promoure les formes d'oci saludables. Açò ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració signat recentment entre la Mancomunitat i la Fundació AEPA (Anàlisi, Estudi i Prevenció de les Addiccions), destinat a treballar als municipis temes com ara la prevenció en el consum de drogues, la reducció de riscos, el foment de la participació dels joves en les activitats culturals de la localitat, la formació de voluntaris gestors, així com la possibilitat de definir unes primeres intervencions en coordinació amb la UCA d'Alcoi (Unitat Conductes Addictives de Sanitat).

Com déiem, aquest servei de prevenció, formació i informació especialitzada per als adolescents s'oferirà a Cocentaina entre els dies 1 i 7 de cada mes, en horari de 8.15h a 15h i, igualment, els dimarts entre les 16h i les 19.45h a la Casa de la Joventut. Aquest programa estarà coordinat entre les regidories de Benestar Social i la de Joventut.

Saül Botella, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Cocentaina, ha destacat la importància de tindre “un recurs d'aquestes característiques al nostre poble, per a previndre, evitar i reduir el consum de substàncies addictives i promoure un oci juvenil sa i vinculat amb l'activitat del municipi. Per la seua banda, l'alcaldessa Mireia Estepa, i també regidora de Benestar Social, ha afirmat que “volem oferir els espais i recursos que facen possible que els joves contestans puguen conèixer amb exactitud i amb tota la informació possible els riscos de certes conductes. És per això que plantegem la UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives) com un servei fonamental amb els objectius d'informar, intervindre, sensibilitzar i previndre situacions vinculades amb el consum de substàncies addictives, perquè ens preocupa el futur dels nostres i perquè considerem que sempre hi ha formes d'oci molt més responsables i enriquidores a l'abast dels nostres ciutadans més joves”.