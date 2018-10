Cocentaina oferta oci gratuït per a persones amb diversitat funcional

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (01/10/2018)

"L'oci i el temps lliure és un dret humà i que l’equip de govern ha volgut invertir perquè aquelles persones que més dificultats tenen a l’hora de trobar una oferta adequada no hagen de desplaçar-se a altre municipi per gaudir del seu temps lliure". D'aquesta manera la alcaldessa i regidora de Benestrar Social i Autonomía Personal, Mireia Estepa, ha presentat els tallers que es desenvoluparán d'octubre a decembre.

La idea ve treballant-se des del mes de juliol quan les treballadores socials, la regidora i les representants de l’associació Somriu, es reunien per parlar de les possibilitats del projecte. L’alcaldessa i edil de l’àrea aclaria que "amb aquesta oferta oferim un tipus d’oci centrat en la normalització i autodeterminació dels seus participants, complementant el treball encomiable que es fa des d’altres associacions contestanes, a les quals admirem per la seua dedicació". Uns tallers que vénen de la mà de l’associació d’Ibi Somriu i de les professionals que l’integren, treballadores socials, psicòlogues, educadores socials, etc. que seran les encarregades de facilitar l’oci dels participants respectant les seues necessitats i preferències.

Els objectius d’aquests tallers son gratuïtat perquè les famílies de persones amb diversitat funcional ja suporten unes despeses elevades, oferir oci de la mà de professionals de l’àrea: treballadores socials, educadores, psicòlogues, etc, tallers inclusius i normalitzadors a Cocentaina, sempre arrelats al poble dels participants on ells i elles siguen qui decidixen què volen fer. Les dates dels tallers d’aquest trimestre (20 i 27 d’octubre, 10 i 17 de novembre i 1 i 22 de desembre) que tindran lloc al centre social Real Blanc els dissabtes de 10 a 13:30h, un grup de 10 persones, amb prioritat per a les empadronades en Cocentaina. Una idea que les famílies i els futurs participants acollien amb molta alegria i amb il·lusió i ganes per poder començar a gaudir d’aquest recurs.