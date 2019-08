The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Cocentaina paga un 40% más por la pólvora del próximo Alardo Las autoridades festeras lamentan este aumento debido a la mejora en la elaboración del material en el polvorín en Alemania - Hipòlit Borràs y Pepa Prats aseguran el suministro para el 12 de agosto jueves, 01 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/08/2019) Cocentaina pagará cerca de 17’5 euros más por kilo de pólvora para asegurarse el suministro en su día dels Trons, un 40% más. Cocentaina tendrá pólvora para su Alardo del 12 de agosto, aunque a un precio más elevado de lo normal. Así lo ha asegurado el presidente de la Junta de Fiestas, Hipòlit Borràs. Según Borràs la UNDEF ha trabajado para asegurar este suministro, pero lamenta la subida de precio y espera que no haya más problemas y se puede disponer de la pólvora. Ha trascendido que la cantidad estará cercana a los 48 euros por kilo, cuando en Alcoy el precio fue de 29,70, es decir, cerca de un 40% más. El presidente ha pedido una reflexión a autoridades festeras y políticas para que un acto tan tradicional como es el del Alardo esté asegurado en el futuro y que no sea cada año un motivo de preocupación. El año pasado se pidieron 500 kilos y para este año la previsión es que la cantidad sea algo menor, aunque se está pendiente de que las filaes realicen sus peticiones en los próximos días para concretar el número de kilos. La presidenta de la UNDEF, la contestana Pepa Prats, ha confirmado la subida del precio de la pólvora de 14 euros más el 21% de IVA por kilo, pero al tiempo recuerda que los gastos hubiesen podido ser mayores ya que se ha conseguido que no se cobre el trasvase de pólvora desde el polvorín y bajar el alquiler de las cantimploras pasando de 9 a 6 euros. Este aumento según Prats se debe a la mejora de la pólvora después del accidente que se produjo en mayo en el polvorín de origen ubicado en Alemania. Prats ha pedido a la directora general de Minas, Julia Fernández, que tenga lugar reunión después de verano en Madrid en la cual se analice la situación que afecta al acto del Alardo de cada población que celebra sus Moros y Cristianos.