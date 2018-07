The examples populate this alert with dummy content

PRIMER DESFILE Cocentaina pide fiesta La Publicació marca la cuenta atrás para los Moros y Cristianos, que se celebrarán del 11 al 13 de agosto domingo, 01 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Sonrió Francisco Valor, brazos abiertos, mirada al cielo, y con él toda Cocentaina. El actual referente en la composición de música festera se encargó este sábado de abrir la Publicació, el pregón de los Moros y Cristianos de la villa condal. El desfile que confirmó que las 16 filaes estarán presentes en las fiestas a celebrar el próximo agosto (del 11 al 13) en honor a San Hipólito. Valor comandó, espada en mano, a los representantes del bando cristiano. En representación de la filà Cavallers de Llúria, la benjamina de la fiesta contestana, el actual responsable musical de la Junta de Fiestas se hizo acompañar de su banda, la Unió Musical, y de su pasodoble Borts 1939. El pregón comenzó a las 19.00 horas en la plaza de la villa, donde la alcaldesa, Mireia Estepa, concedió la simbólica autorización para celebrar la fiesta. Cualquiera se niega ante un pueblo deseoso de Moros y Cristianos y que entonó antes del desfile el Himno de Fiestas. Enfilaban los cristianos las calles del casco antiguo cuando los moros iniciaron su desfile. Les formó Pedro Puig, de la filà Kabilenyos, acompañado del Ateneu Musical, que interpretó Semita Propius, de José Francisco Molina. Los primeros aplausos de la tarde fueron todavía más emotivos cuando empezaron a marcar el paso los publicadores infantiles. Para ellos sonó la música de Gustavo Pascual, Paquito el Chocolatero, con la que llegaron al monumento a San Hipólito, al que ofrecieron flores. Niños y mayores se reencontraron en la parta alta del Passeig del Comtat para anunciar a los vecinos que en apenas unas semanas moros y cristianos volverán a abrazar la tradición y a formar un mosaico de color, pólvora y música. La espera será más leve gracias a las Voltetes, los desfiles nocturnos que desde el sábado llenan de fiesta cada fin de semana las calles contestanas.