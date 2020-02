The examples populate this alert with dummy content

ECONOMIA Cocentaina posa en marxa la campanya de pressupostos participatius Les propostes es podran començar a presentar el 17 de febrer fins al 2 de març - La dotació econòmica és de 50.000 euros - El procés entrarà en la recta final el dia 1 de juny amb la votació en el Centre Social Real Blanc miércoles, 05 de febrero de 2020

El període per a presentar propostes per als pressupostos participatius de Cocentaina serà del 17 de febrer al 2 de març per a una dotació econòmica de 50.000 euros, una quantitat similar a l'any passat. Aquest procés està obert a tots els empadronats en la Vila Comtal, majors de 16 anys, que podran presentar les seues idees de forma presencial, al Servei d'Informació Ciutadana, o telemàtica, en la direcció cocentaina.sedeelectronica.es. La regidora de Participació Ciutadana i Transparència, Maite Valls, crida a que la població aporte les seues idees perque si són viables i són les elegides es podran fer realitat. Després de presentades les propostes, passaran a fase d'estudi de la viabilitat de les mateixes per part del personal tècnic municipal al llarg del mes d'abril, mentre que la votació final està prevista en la setmana del 25 al 31 de maig, per internet, i de manera presencial l'1 de juny en el Centre Social Real Blanc.