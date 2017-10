The examples populate this alert with dummy content

TOTS SANTS Cocentaina prepara el dispositivo de seguridad para la Fira 2017 El municipio reforzará la prevención contra posibles atentados con la colocación de bloques de hormigón en algunas calles - El Ayuntamiento prevé mantener el número de efectivos a pesar de que la Fira se alargue a cinco días jueves, 05 de octubre de 2017 La Junta de Seguridad para la próxima Fira de Tots Sants se ha celebrado esta mañana en Cocentaina. Al encuentro han asistido representantes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre policía nacional, autonómica y local, además de la Guardia Civil, entre otros. La reunión ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno, José Miguel Saval. Entre las novedades, destaca la apuesta por el incremento de la seguridad ante un posible atentado terrorista tras la alerta destapada por los acontecimientos de Barcelona y Cambrils. "Habrá algunos puntos de calle que estarán cortados; instalaremos macetas grandes o bloques de hormigón para reforzar la seguridad de los viandantes". Así lo ha señalado Mireia Estepa, alcaldesa del municipio. La primer edil avanza que el número de efectivos con respecto a la edición anterior se va a mantener, previsiblemente, aunque la Feria de este año se prolongue hasta los cinco días: "Venimos de ferias que duraban tres días y caían en fines de semana y ahora no esperamos una afluencia tan concentrada, sino que el mismo número de gente esté más repartido". Al respecto de la declaración de BIC de la Fira de Tots Sants, Estepa asegura que ha entregado la documentación para iniciar el expediente: "Los técnicos tienen ahora tres meses para hacer el informe y enviarlo a Conselleria y, después, el proceso para convertir la Fira en Bien de Interés Cultural puede tardar un año, con lo que en 2018 ya será BIC".