The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Cocentaina prevé la apertura de un museo de arte sacro La sede estará en las antiguas caballerizas del Palau Comtal-El proyecto en el que trabajan la Pía Unión y el Ayuntamiento de Cocentaina persigue la exposición de las obras de arte de los antiguos señores de la Vila Condal lunes, 30 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Cocentaina trabaja en la apertura de un museo en el Palau Comtal que custodie su magnífica colección de arte sacro. La sede estará en las antiguas caballerizas del Palau Comtal. Allí se expondrán las piezas de los pintores de los que se rodearon los antiguos señores de la Vila Condal y que nutrieron de manera notable la pinacoteca. El proyecto, en el que trabajan la Pía Unión y el Ayuntamiento de Cocentaina, está avanzado y se llevará a término con las aportaciones del remanente de tesorería, como ha explicado la alcaldesa, Mireia Estepa. "Hemos visto que la inversión no es tan alta como en un principio se podía pensar". El presidente de la Pía Unión, Cristian Barrachina, destaca los valores que aportará para la cultura y turismo local. "Será bueno para la población y para el turismo". La apertura de este museo es uno de los retos del Ayuntamiento y de la Pía Unión dentro de la conmemoración del 5 centenario del prodigio de las lágrimas. Entre las piezas que se expondrán estará la copia facsímil del acta notaria de este acontecimiento cedida por el archivo de Alcoy. "Es uno de los pocos documentos que relata en forma de acta notarial, redactada por Lluis Joan Alçamora en 1520, el milagro".