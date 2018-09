Cocentaina projecta la recuperació dels llavadors del Pla de la Font

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (24/09/2018)

L'Ajuntament de Cocentaina ha aprovat una ambiciosa intervenció per a recuperar i posar en valor el llavador ubicat al Pla de la Font del municipi. Aquesta mesura s'emmarca dins dels Pressupostos Participatius contestans i agafa el testimoni d'un projecte iniciat a principis d'aquest mateix any des de la Regidoria d'Obres. La inversió prevista per a portar avant les diferents actuacions serà assumida íntegrament pel consistori local i ascendeix als 65.000 euros, tots provinents del romanent de tresoreria.

Per a l'elaboració del pla de recuperació s'han recollit les propostes i aportacions veïnals i s'han adaptat al projecte més adient, sempre respectant l'estat i les característiques inicials d'aquesta tradicional estructura contestana. Entre les actuacions previstes trobem la recuperació de les dos cobertes amb un tractament especial de la fusta, diferents actuacions de manteniment en les manises de les parets, l'habilitació de vies per a desviar l'aigua i així poder netejar més fàcilment el fons del llavador, així com la impermeabilització total d'aquest per a evitar al màxim les fuites. També s'ha previst la col·locació d'unes noves baranes, integrades en l'estètica del llavador, que aporten una major seguretat als vianants, especialment els més menuts, que passen per la vorera i que queda a una alçada perillosa per a les caigudes.

Aquesta actuació de millora i preservació del patrimoni es suma a altres anteriors com la recuperació del llavador dels Algars. Des de la regidoria d'Obres i Serveis, Marcos Castelló avança que s'estudiaran possibles actuacions a altres llavadors com el de Poble Nou de Sant Rafel i així potenciar aquestes infraestructures i aportar un “major atractiu a nivell patrimonial i turístic tant al poble com a les pedanies”. Al mateix temps, el regidor valora molt positivament que fruit de la iniciativa ciutadana s'haja donat un major impuls i consens a un projecte que ja venia desenvolupant-se des del consistori: “És molt positiu que administració i ciutadania trobem punts en comú i coincidim en assenyalar quines són les millores i les prioritats que el nostre poble necessita. Per una banda referma la idea que tenim com a Govern de mostrar-nos com l'administració més pròxima i útil per al ciutadà, al mateix temps que reivindica la importància de la implicació veïnal en la gestió pública”.