The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Cocentaina propone 12 gestos para luchar contra el cambio climático La primera acción es la celebración del día del árbol con la plantación popular-Cada mes contará con actividades de concienciación miércoles, 10 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (10/01/2018) Cocentaina ha iniciado una campaña informativa de acciones en las que plantea 12 gestos para luchar contra el cambio climático. Las acciones a desarrollar de enero a diciembre de 2018 son actividades cotidianas que el Ayuntamiento de Cocentaina plantea dentro de sus políticas de sostenibilidad y la Agenda 21 local. La primera es la celebración del día del árbol del 31 de enero y que tendrá como actividad destacada la plantación popular en el Refugio Les Foietes el 11 de febrero. El segundo mes es el de la precaución para prevenir incendios forestales con distintas charlas informativas. Los meses de la primavera marzo, abril y mayo seguirán con campañas sobre ahorro energético, reciclaje y protección de la biodiversidad y preservación de especies en peligro de extinción, respectivamente. En tiempo de verano en junio, julio y agosto las charlas versarán sobre consumo de productos de temporada y el uso razonable del agua. Ya en septiembre se plantea el fomento de transporte público y sostenible, en octubre el voluntariado ambiental, en noviembre el aislamiento de ventanas y puertas para ahorrar en calefacción y en diciembre el uso de bolsas reciclables para las compras.