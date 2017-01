The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN Cocentaina queda exento de pagos al Consorcio de las Comarcas Centrales El resto de integrantes, de la entidad que abarca 8 comarcas, acumulan una deuda de 400.000 euros lunes, 09 de enero de 2017 Los integrantes del Consorcio de las Comarcas Centrales acumulan una deuda de 400.000 euros. El único Ayuntamiento al día con las cuentas es el de Cocentaina que por esta razón ha quedado exento de pagos este año. El próximo presupuesto en el que trabaja el Consorcio de las Comarcas Centrales tiene un valor aproximado de 50.000 euros, según ha confirmado su presidente, Antonio Francés. Las aportaciones de los nueve ayuntamientos integrantes (Alcoy, Ibi, Oliva, Ontinyent, Dènia, Gandía, Tavernes, Xàtiva y Cocentaina) y de las tres mancomunidades asociadas (de L'Alcoià-Comtat, de La Safor y de La Vall d'Albaida) servirán para el desarrollo de los diferentes proyectos. El ayuntamiento que mayor cuota aportará es el de Alcoy, con 22.000 euros. El único ayuntamiento que ha quedado exento de pago en el próximo ejercicio es el de Cocentaina, ya que se encuentra al día de las cuotas, a diferencia del resto de miembros. Mireia Estepa, alcaldesa de Cocentaina, calcula que la deuda acumulada es de 400.000 euros y considera fundamental las aportaciones municipales para la continuidad del proyecto. "Cocenyaina es el único municipio que ha hecho frente a las aportaciones anuales, por ello en la última reunión se acordó que no pagásemos hasta que el resto de miembros se pusiera al día". No todos los ayuntamientos cuentan con la misma antiguedad en el Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas. El Consorcio de las Comarcas Centrales paralizó su actividad en 2005 tras la inactividad de la entidad. Después de su refundación, bajo la presidencia del alcalde de Alcoy, Antonio Francés, persigue la reactivación económica de una zona que alberga 500.000 habitantes de 8 comarcas.