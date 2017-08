The examples populate this alert with dummy content

SANT HIPÒLIT 2017 Cocentaina quema 400 kilos de pólvora en la clausura de sus fiestas La ‘Ambaixada de les Tomaques’ pondrá el toque humorístico al día del Alardo – Las fiestas finalizan con el acto de Acción de Gracias y el traslado de Sant Hipòlit ‘El Xicotet’ a la parroquia de El Salvador lunes, 14 de agosto de 2017 Cocentaina, tras la proclamación de San Hipólito Martir como patrón de la vila para rendirle homenaje, llega al final de sus fiestas con el día del Alardo y la quema de más de 400 kilos de pólvora por parte de los festeros. La vila comtal ha amanecido con las Guerrillas de Arcabucería. A las 11 horas, en la plaza El Pla, el diálogo declamado por Antonio Flores Barrull, entre los bandos cristiano y muro en la Estafeta Mora y posterior Embajada de las fuerzas mahometanas se convierte en el protagonista a los ojos de los asistentes. Acto que fracasará y los festeros escenificarán la quema de Cocentaina por parte de los sarracenos, hecho sucedido en 1304. La victoria matutina será para el bando moro. A mediodía, alrededor de las 14 horas, la ‘Ambaixada de les Tomaques’, protagonizada por dos filaes, Bequeteros y Cavallets, pondrá el toque humorístico al último día festivo de Cocentaina. El solar que hay a las espaldas del Colegio San Juan Bosco, es el lugar donde se realiza este acto. A las 18.30 horas, de nuevo en la plaza El Pla, tendrá lugar el diálogo, esta vez protagonizado por David Pascual, a través del que el bando de la cruz y el de la media luna no se pondrán de acuerdo y la arcabucería pasará a otorgar la victoria final a las tropas cristianas. A lo largo del día, los festeros quemarán más de 400 kilos de pólvora, un 40% menos que el pasado año debido a las restricciones que exigen un kilo de munición por persona. La Trilogía festera finalizará con el acto de Acción de Gracias a los dos patronos de Cocentaina en el Monasterio de la Mare de Déu del Miracle y el posterior traslado de la imagen de Sant Hipòlit ‘El Xicotet’ a la parroquia de El Salvador. Un año más, las Fiestas de Moros y Cristianos han sido las protagonistas en Cocentaina el segundo fin de semana de agosto.