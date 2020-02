The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Cocentaina reclama ayudas para derribar los edificios ruinosos La alcaldesa traslada a Martínez Dalmau la necesidad de subvenciones para reformas y la reapertura de la oficina comarcal de rehabilitación jueves, 13 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/02/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (13/02/2020) Cocentaina reclama a la Generalitat un plan de ayudas para derribar los inmuebles que están en estado de ruina. La alcaldesa, Mireia Estepa, se reunió ayer con el vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Vivienda Rubén Martínez Dalmau y, entre otras cuestiones, le trasladó la necesidad que los propietarios puedan tener una subvención para hacer frente a los gastos que comporta esta actuación. Dice que "tenemos que buscar soluciones que hagan habitables nuestros núcleos históricos y no los hagan peligrosos" por lo que "necesitamos un compromiso autonómico y unas ayudas económicas para poder facilitar que todos los propietarios que están en esta situación de necesitad de derribar su vivienda lo puedan hacer con una parte de ayuda pública". Estepa también planteó que los vecinos reciban apoyo de la administración para la reforma de sus viviendas y que se vuelva a poner en marcha en una oficina comarcal de rehabilitación para asesorar y ayudar a los propietarios en el proceso que permita el mantenimiento de los edificios. Martínez Dalmau, tomó nota de las peticiones, y también tuvo la ocasión de visitar el casco histórico de Cocentaina y conocer, de primera mano, el estado de las casas con problemas.