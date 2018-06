The examples populate this alert with dummy content

AYUDAS Cocentaina renueva su plan de ayudas a emprendedores La nueva edición de Cocentaina Crea incluye subvenciones a la innovación comercial y a las industrias de menos de 10 trabajadores jueves, 28 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La nueva edición de Cocentaina Crea incluye subvenciones a la innovación comercial y a las industrias de menos de 10 trabajadores. Son las novedades de un plan que mantiene el apoyo a la creación de nuevas empresas. Mariona Carbonell es concejal de Promoción Económica, que afirma que “en Cocentaina queremos fomentar la inserción laboral, además de diversificar el tejido industrial”. El Ayuntamiento ha reservado 25.000 euros para financiar estas ayudas, que pueden alcanzar los 3.000 euros en el caso de pequeñas industrias y nuevas empresas y los 1.500 euros en el caso del comercio. Los objetivos de este programa, como resume la concejal, están muy claros. “Es para mejorar el comercio minorista y servicios, es una de las novedades y en la línea 3, micropimes, es para mejorar la pequeña industria”. Las ayudas a la creación de nuevos negocios pueden ampliarse en 500 euros si los promotores son mujeres o parados con discapacidad menores de 30 años y mayores de 45. El plan prevé un incremento de 500 euros en caso de que la actividad económica a crear represente la apertura de nuevos sectores o de que se instale en el casco antiguo.