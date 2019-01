Cocentaina rep 18.847 euros per a projectes locals dins del Pacte estatal contra la Violència de Gènere

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (09/01/2019)

L'Ajuntament de Cocentaina rebrà un total de 18.847,11 euros provinents dels fons consignats per al Pacte d'Estat de Violència de Gènere elaborat pel Govern central de l'Estat. Aquests diners estaran a disposició de les arques municipals entre gener i juny de 2019.

Com avançava l'alcaldessa contestana Mireia Estepa, aquests fons es podran destinar a la realització de projectes i programes municipals que tinguen com a finalitat desenvolupar algunes de les mesures del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere. Entre algunes d’elles trobem la realització de campanyes de formació i sensibilització, oferir suport psicològic per a les víctimes, elaboració i desenvolupament del Pla de Seguretat, acompanyament en el procés de denúncia.

El passat 18 de novembre Estepa va assistir a una reunió amb la Subdelegació del Govern a Alacant per tal de conèixer el contingut d'aquesta ajuda. L'Ajuntament de Cocentaina és un dels municipis que ha treballat d'una forma més intensa en els últims anys per a previndre, detectar i actuar fronts a casos de violència de gènere. Cocentaina compta amb un Pla d'Igualtat des de 2014, amb un protocol d'atenció a la víctima i seguiment on treballen coordinadament els Serveis Socials i la unitat especialitzada de la Policia Local 'Minerva'.