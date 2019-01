Cocentaina reprèn la campanya 12 Mesos 12 Gestos per quart any consecutiu

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (31/01/2019)

L’Ajuntament de Cocentaina reprèn la campanya 12 Mesos 12 Gestos en lluita contra el canvi climàtic.

Cocentaina marxa aquesta campanya per quart any consecutiu. La iniciativa busca que els ciutadans prenguen una sèrie de costums com a hàbits, com explica el regidor de Medi Ambient, Saül Botella, "amb xicotets hàbits per part de tots els ciutadans, s'aconsegueixen gran resultats".

Cada mes hi haurà un gest amb el que millorar el nostre entorn. Alguns exemples són plantar arbres amb motiu del dia de l’arbre en gener, extremar la precaució amb els incendis forestals a febrer, apagar llums a març, reciclar a abril, protegir la Biodiversitat preservant les espècies en extinció en maig amb motiu del Dia de la Biodiversitat, consumir productes de temporada en juny, ús raonable de l’aigua a juliol, reduir el consum de gots de plàstic i tovallons en agost, Amb bici per la Via Verda en setembre prioritzant l’ús de la bici, voluntariat ambiental a octubre, aïllar finestres i portes per estalviar energia a novembre i no agafar bosses de plàstic a desembre.